Homem morre durante troca de tiros com a polícia na fronteira

Homem, identificado como Fidel, morreu durante um confronto em uma operação contra o tráfico de drogas no Paraguai. A ação aconteceu próximo a fronteira com o Brasil através de Mato Grosso do Sul, na tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações iniciais, divulgadas pela polícia do país vizinho, ao perceberem a presença das autoridades os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais. Durante a troca de tiros, o homem foi atingido e acabou morrendo ainda no local.

Além disso, durante a operação foram destruídos quatro acampamentos precários, grande quantidade de maconha picada, além de várias áreas de plantação em estágio de crescimento. Também foram apreendidas diversas armas de diferentes calibres.

A ação envolveu o Departamento Antinarcóticos Regional de Capitán Bado e ocorreu na Estância Ñu Vera, localizada na Colônia Jykyry Guazú, no Departamento de Amambay, cuja capital é Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã.

