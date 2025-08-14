Homem morre em confronto com a Policia Militar durante operação em Sonora

José Adriano, de 42 anos, morreu ao reagir a uma tentativa de abordagem da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), em Sonora. O confronto aconteceu durante a Operação Integrar.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Idest, a ação mobilizou as equipes da Polícia Civil, Militar, Perícia, PRF (Polícia Rodoviária Federal), que tiveram apoio aéreo para combater organizações criminosas envolvidas em confrontos armados pela disputa do tráfico de drogas na região.

O homem era apontado como um dos líderes de um grupo criminoso, durante a abordagem, José Adriano reagiu e entrou em confronto com as equipes policiais. Com ele, os peritos encontraram um revólver e entorpecentes.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, com a apreensão de drogas, arma de fogo, celulares e cigarros contrabandeados. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia.

Além disso, o atual líder do PCC em Sonora, suspeito de participação em um homicídio recente ocorrido em Coxim, Melquesedeque, também acabou sendo detido.

