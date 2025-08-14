Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem morre em confronto com a Policia Militar durante operação em Sonora

Ele era um dos alvos de uma ação contra o tráfico de drogas na cidade

14 agosto 2025 - 14h52Brenda Assis
O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hojeO caso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje   (Reprodução/Idest)

José Adriano, de 42 anos, morreu ao reagir a uma tentativa de abordagem da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (14), em Sonora. O confronto aconteceu durante a Operação Integrar.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Idest, a ação mobilizou as equipes da Polícia Civil, Militar, Perícia, PRF (Polícia Rodoviária Federal), que tiveram apoio aéreo para combater organizações criminosas envolvidas em confrontos armados pela disputa do tráfico de drogas na região.

O homem era apontado como um dos líderes de um grupo criminoso, durante a abordagem, José Adriano reagiu e entrou em confronto com as equipes policiais. Com ele, os peritos encontraram um revólver e entorpecentes.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, com a apreensão de drogas, arma de fogo, celulares e cigarros contrabandeados. Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia.

Além disso, o atual líder do PCC em Sonora, suspeito de participação em um homicídio recente ocorrido em Coxim, Melquesedeque, também acabou sendo detido.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande
O flagrante aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é preso com munições e kit que transforma pistola em submetralhadora na Capital
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
Polícia
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
JD1TV: Morador filmou idoso praticando zoofilia contra cachorrinha em Nova Andradina
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho
Polícia
JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho
Trecho onde motociclista morreu
Polícia
Motociclista que morreu na Gury Marques é identificado e tinha 23 anos
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem é alvo de atentado a tiros enquanto urinava na rua no Aero Rancho
Perícia confirmou que morte foi por afogamento
Polícia
Motociclista morre em acidente na Avenida Gury Marques

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar