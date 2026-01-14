Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande

Roger Costa Gonçalves, de 31 anos, morreu durante um confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, entre o final da manhã e o início da tarde desta quarta-feira, dia 14, na região do Condomínio Reinaldo Busanelli, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.
Ele chegou a ser socorrido por uma equipe após a troca de tiros, mas não resistiu e faleceu em uma unidade de saúde.
Ainda não há informações a respeito de como aconteceu a situação, mas a corporação deve se pronunciar em breve.
Segundo apurado pelo JD1, Roger já teria envolvimento com o crime com várias passagens policiais e chegou a ser julgado, após ser acusado de associação criminosa em 2022.
