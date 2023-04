Homem morre em hospital após ser atropelado por motocicleta na Afonso Pena

Leandro Carlos de Souza, de 44 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (31) na Santa Casa de Campo Grande, um dia após ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Afonso Pena, na região central de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros para o hospital.

Quando deu entrada, Leandro estava traumatismo craniano grave e precisou passar pelo procedimento de craniotomia descompressiva, utilizado para redução imediata da pressão intracraniana.

No mesmo dia, a vítima evoluiu para uma deterioração cerebral difusa e com alteração em seu quadro de saúde, morreu no dia seguinte, por volta das 14h30.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

