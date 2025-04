Homem morre em hospital dias após cair durante limpeza de telhado em Paranaíba

Homem, de 51 anos, morreu durante a tarde desta quarta-feira (9), após não resistir as complicações clínicas de uma queda do telhado de 3 metros, numa residência no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, na última sexta-feira (4).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava realizando limpeza na residência na companhia de familiares, quando ao pisar em uma das telhas, ela se quebrou, causando a queda do homem.

Inicialmente ele relatou fortes dores nas costas e a família decidiu levá-lo para o hospital, quando houve as transferências, mas diante do quadro clínico, ele não sobreviveu.

Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande, após passar por outros dois hospitais: de própria Paranaíba e também de Três Lagoas.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

