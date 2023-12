Homem morre em local insalubre com animais mortos e vivos no Universitário

Na noite desta sexta-feira (8), um homem, de 49 anos, foi encontrado morto em meio a fezes, comida e ração com baratas em uma residência considerada insalubre para vivência, no bairro Universitário, em Campo Grande. A irmã da vítima, mulher, de 55 anos, foi presa em flagrante pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência clínica, onde a pessoa estaria em parada cardiorrespiratória. Porém, ao chegar no local, encontraram a vítima sem vida e o local bastante sujo e com mau cheiro.

A Polícia Militar foi acionada e também verificou a existência de vários animais, pouco mais de 100 bichos, mas alguns deles já mortos. Foi constatado que o local onde a vítima se encontrava era precário, insalubre e não tinha as mínimas condições de convivência.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram pelo local. Indagada sobre a situação, a irmã da vítima explicou que trabalha como "acolhedora" de animais em situação de abandono, dizendo que recebe auxílio financeiro e doações de rações para manter os animais.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonose) chegou a ser contactado para retirada dos animais, seja mortos ou vivos, mas informou que não havia equipe suficiente para esse tipo de ocorrência. Assim, a Solurb foi acionada e ficou responsável por recolher os animais mortos na manhã deste sábado.

O caso foi registrado como maus-tratos, se do fato resulta a morte e praticar ato de maus-tratos se ocorre morte do animal na delegacia de plantão.

