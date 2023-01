Homem morre esfaqueado após desentendimento com desafeto na Capital

Ronaldo Azevedo Fernandes, de 50 anos, morreu na noite de domingo (15), após ser esfaqueado duas vezes por um desafeto, até o momento não identificado, de 51 anos, na rua Galheiro, na região do Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que seu pai chegou com um sangramento na mão e no abdômen, mas logo caiu no chão e veio a óbito. Os familiares estavam presente no local.

Ainda conforme o registro, a filha ainda explicou que seu pai estava na rua Galheiro, com o suspeito acompanhado de sua mulher, mas houve um desentendimento entre eles e Ronaldo acabou sendo esfaqueado na mão e no abdômen. Nesse momento, ele teria pedido ajuda na rua de sua residência, onde estava a filha e um amigo.

A Polícia Militar esteve pelo local e isolou a área até a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil, acompanhado do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Em tentativa de encontrar o autor, a polícia foi até o endereço onde tudo aconteceu, mas não conseguiram encontrar o suspeito. Porém, encontraram uma camisa vestígio de sangue e a faca usada no crime, apreendida pela perícia.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

