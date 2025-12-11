Homem morre horas após passar mal enquanto colhia mandioca em Dourados

Lazaro Rodrigues, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10) em uma área rural da Aldeia Jaguapirú, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima informou que o marido havia saído por volta das 11h para visitar um amigo da região. Após tomar tereré na residência do amigo, Lazaro foi sozinho para um mandiocal próximo à rotatória das Freiras, na saída para Itaporã, para colher mandioca.

Minutos depois, esse amigo encontrou Lazaro caído e desmaiado. A vítima foi então encaminhada ao Hospital da Vida pelo cunhado, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

De acordo com o prontuário médico, o paciente apresentava sinais de queimadura nas pernas e indicativos de violência, mas não havia condição clínica que justificasse o óbito. O médico solicitou avaliação do Instituto Médico Legal (IML) para apuração da causa da morte.

Até o momento, a Polícia Civil classificou o caso como morte por causa indeterminada, sem indícios de crime, mas o caso segue sob investigação, e os peritos do IML devem analisar o corpo para identificar a causa exata do óbito.

A ocorrência foi registrada pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e até o momento não há indícios de crime.

