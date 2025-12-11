Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Homem morre horas após passar mal enquanto colhia mandioca em Dourados

Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu a caminho do hospital

11 dezembro 2025 - 13h51Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Divulgação/Ceasa)
Dr Canela

Lazaro Rodrigues, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (10) em uma área rural da Aldeia Jaguapirú, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima informou que o marido havia saído por volta das 11h para visitar um amigo da região. Após tomar tereré na residência do amigo, Lazaro foi sozinho para um mandiocal próximo à rotatória das Freiras, na saída para Itaporã, para colher mandioca.

Minutos depois, esse amigo encontrou Lazaro caído e desmaiado. A vítima foi então encaminhada ao Hospital da Vida pelo cunhado, mas já chegou sem vida à unidade de saúde.

De acordo com o prontuário médico, o paciente apresentava sinais de queimadura nas pernas e indicativos de violência, mas não havia condição clínica que justificasse o óbito. O médico solicitou avaliação do Instituto Médico Legal (IML) para apuração da causa da morte.

Até o momento, a Polícia Civil classificou o caso como morte por causa indeterminada, sem indícios de crime, mas o caso segue sob investigação, e os peritos do IML devem analisar o corpo para identificar a causa exata do óbito.

A ocorrência foi registrada pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e até o momento não há indícios de crime.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa da Capital
Polícia
Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista fica ferido após atingir lateral de caminhão
Sala Lilás vai atender mulheres e crianças
Polícia
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Vítima não resistiu após sofrer parada cardíaca
Polícia
Amigos encontram homem passando mal, que morre após parada cardíaca em Três Lagoas
Veículo teria sido furtado pelos criminosos
Polícia
AGORA: Criminoso reage à abordagem e é ferido a tiros em confronto com a PM em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem denuncia filho por injúria após ser chamado de 'aleijado' e 'caloteiro' em Dourados
VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'
Polícia
VÍDEO - Bomba é deixada com cartaz em portão de casa do Monte Castelo: 'seu presente de Natal'
Cinco foram presos
Polícia
Cinco são presos pela Polícia Civil em ação contra o tráfico doméstico em Eldorado

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica