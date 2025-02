Homem morre mais de um mês depois de ser encontrado desacordado em calçada

Homem, de 41 anos, morreu mais de um mês depois de ser encontrado desacordado na calçada da Avenida Clodoaldo Garcia, esquina com a rua Sebastião dos Santos, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou a vítima caída na calçada durante a madrugada do dia 10 de janeiro. A guarnição então parou para prestar socorro ao homem e encaminhar para o Hospital Auxiliadora, onde ele deu entrada em estado grave, sendo encaminhando para UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o laudo médico, o quadro do paciente se agravou ao longo dos dias, sem resposta aos antibióticos e sem sinais de recuperação neurológica. A equipe médica diagnosticou encefalopatia anóxica – uma condição causada pela falta de oxigenação no cérebro – resultando em morte encefálica.

Diante das circunstâncias desconhecidas que levaram o homem a ser encontrado desacordado na calçada, a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer os fatos e determinar se houve qualquer fator externo envolvido na sua morte.

