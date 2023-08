Homem morre mais de um mês depois de sofrer acidente na BR-060

Adelino Cacho Mendonça, de 55 anos, morreu um mês depois de sofrer um acidente na BR-060, na região do Distrito Industrial, município de Sidrolândia. Na época, ele chegou a ser socorrido, mas foi liberado pelas equipes médicas até voltar a ser internado no Hospital Regional de Campo Grande e falecer.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente teria acontecido no dia 27 de junho. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele Adelino foi levado para o hospital do município onde passou por exames e raio-x do braço, ficando sobre observação por algumas horas e posteriormente liberado.

Já no dia 17 de julho, Adelino voltou para a unidade de saúde com falta de ar, tosse e dor peitoral, onde permaneceu internado até o dia 22 do mesmo mês. Porém, acabou sendo transferido para o Hospital Regional de Campo Grande por cota da piora em seu estado de saúde.

Ontem, dia 1° de agosto, a vítima passou por passou por cirurgia. Não consta no registro policial o motivo para que Adelino fosse submetido ao procedimento médico. Já na manhã de hoje, ele não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.



Deixe seu Comentário

Leia Também