Homem morre na rua durante surto psiquiátrico no Maria Aparecida Pedrossian

Um homem de 52 anos faleceu na tarde de ontem (25), após um surto psiquiátrico na rua Geraldo Jaques Monteiro Leite no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, um vigilante que estava passando pelo local viu a vítima em surto correndo e gritando pela rua e, acreditando que se tratava de algum problema psiquiátrico ou efeito de algum tipo de entorpecente acionou a Polícia Militar.



Ao chegar no local, os militares notaram que a vítima apresentava a agitação psicomotora com frases desconexas, enquanto rolava pelo chão e atingia a si próprio. Foram realizadas várias tentativas de abordagem, mas sem sucesso. A guarnição manteve segurança para que o homem não se machucasse mais ou machucasse outra pessoa.

Ainda conforme relatado pelos militares, em alguns momentos o homem parava, mas logo voltava a se agitar então foi acionado o Corpo de Bombeiros para dar assistência. No entanto, enquanto aguardavam perceberam que o indivíduo parou e permaneceu imóvel no solo.

Os policiais então conseguiram se aproximar e verificar os sinais vitais, porém, não conseguiram confirmar de forma exata até a chegada do Corpo de Bombeiros que realizou o protocolo de reanimação com apoio de uma unidade avançado por 40 minutos, mesmo assim a vítima não resistiu.

A morte foi registrada como causa indeterminada.

