Homem morre na Santa Casa 25 dias após cair de escada

José Marcos Mendes de Souza, 44 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (21), após passar quase um mês internado na Santa Casa.

A vítima sofreu uma queda de escada enquanto fazia a troca de refletores na Drogasil da avenida Ceará, e segundo a ocorrência que foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, uma testemunha que estava com José, ouviu um barulho, e ao retornar após desligar um disjutor, viu o colega no chão já inconsciente.

No mesmo instante, a testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo que a vítima deu entrada na Santa Casa de Campo Grande no dia 27/08 às 22h55mins, e veio a óbito na madrugada de hoje, em virtude da queda de escada com politraumatismo e traumatismo craniano encefálico grave, e múltiplas intercorrências pufecciosas na internação.

