Homem morre na Santa Casa após ser eletrocutado em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, morreu um dia depois de ser atingido por um choque elétrico em Dourados, onde estaria morando. Por conta da gravidade do caso, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado por pouco tempo.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que tinha pouco contato com o filho, uma vez que se falavam apenas de vez em quando pelo celular. No entanto, detalhou que ele morava na cidade de Dourados.

Na tarde de domingo (17), ela recebeu uma mensagem da assistente social de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, detalhando que o rapaz havia sido vitima de um choque elétrico e precisaria ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Logo depois de dar entrada no hospital, ao tentar saber noticias sobre o filho, ela foi informada que ele teria falecido.

Ainda segundo o registro policial, não chegou a ser divulgado como a vítima teria sido atingida pelo choque ou mais detalhes a respeito do caso, registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

