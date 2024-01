Homem morre na Santa Casa após ser espancado na véspera do Natal em Coxim

Morreu durante a terça-feira (2), na Santa Casa, um homem, de 51 anos, espancado na véspera do Natal, na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a vítima foi transferida com um traumatismo cranioencefálico grave, lesão hemorrágica no tronco e lesão parenquimatosas múltiplas, em decorrência de agressão física.

O irmão da vítima explicou na delegacia que o homem permaneceu internado e foi submetido a tratamento médico. Contudo, seu quadro evoluiu ainda pela manhã de terça-feira e ele acabou morrendo.

Porém, não há informações sobre como aconteceram as agressões físicas, nem quem seria o autor ou autores do fato.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

