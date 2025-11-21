Menu
Polícia

Homem morre no banheiro de casa e é encontrado pela mãe em Campo Grande

Familiares e testemunhas afirmaram que o homem não apresentava sinais de depressão, nem possuía histórico de doenças ou comorbidades

21 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis     atualizado em 21/11/2025 às 15h04

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (20), dentro da residência onde morava, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Civil foram informadas inicialmente sobre um possível caso de suicídio. No entanto, ao chegar ao local, as circunstâncias apontadas pelos familiares e pela testemunha afastaram essa hipótese.

A mãe da vítima, que relatou não ter encontrado o filho no quarto, descobriu o corpo caído dentro do banheiro, encostado na porta, o que impedia a abertura. Por não ter força suficiente para mover a porta, ela pediu ajuda a um amigo da família. Com auxílio de um segundo amigo, conseguiram verificar que a vítima não respondia aos chamados, acionando imediatamente o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma equipe médica chegou ao local, retirou o corpo do banheiro e o colocou sobre a cama para exames preliminares. Segundo a profissional, não havia marcas de violência, e o óbito foi constatado às 22h.

Familiares e testemunhas afirmaram que o homem não apresentava sinais de depressão, nem possuía histórico de doenças ou comorbidades. A residência estava organizada, sem sinais de arrombamento ou desordem.

Por não se tratar de pessoa idosa e sem motivos aparentes para uma morte súbita, o corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames para determinação da causa da morte.

A ocorrência foi registrada como morte por causa indeterminada, sem indícios de crime na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

