Com múltiplas fraturas, homem socorrido em mata da Vila Popular morre no hospital

Um homem, ainda não identificado, morreu na Santa Casa de Campo Grande na tarde deste domingo (15). Ele foi socorrido com múltiplas fraturas faciais e diversos outros ferimentos ao lado de uma bicicleta em uma região de mata na rua Marçal de Souza, na Vila Popular.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima teria sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros no início da noite da última sexta-feira (12) e posteriormente encaminhado ao hospital.

Mas diante de tantos ferimentos, a vítima não resistiu e teve o óbito declarado às 15h13 da tarde deste domingo, segundo a representante da Santa Casa na delegacia.

Ainda de acordo com as informações disponibilizadas, o homem estava traumatismo craniano, múltiplas fraturas faciais, fratura de esfenóide, fratura de seio maxilar entre outros ferimentos.

Não foi informado o que poderia ter acontecido com o homem. Assim, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

