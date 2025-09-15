Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã

Ederson Mendes de Souza, de 30 anos, morreu após atear fogo no próprio corpo durante a tarde de domingo (14), em Ponta Porã.

Conforme o apurado pela reportagem, apesar de ter acontecido no interior, ele faleceu na Santa Casa de Campo Grande, a 346 quilômetros da cidade onde morava.

A informações apontam que o homem ateou fogo no próprio corpo por volta das 15h. Ele foi então socorrido com várias queimaduras pelo corpo, sendo as principais no rosto.

Ao chegar na Santa Casa, ele estava sem sinais vitais. Passou por várias manobras de tentativa de reanimação, mas não resistiu e acabou falecendo às 5h20 de hoje (15).

O JD1 checou os registros feitos entre o domingo e está segunda-feira na delegacia local, mas nenhum boletim de ocorrência foi encontrado. Apesar disso, os fatos deverão ser investigados pelas autoridades.

