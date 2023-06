Homem morre sufocado no próprio vômito após passar mal em casa no Universitário

Emerson Souza Silva, de 43 anos, faleceu sufocado no próprio vômito durante a noite de quarta-feira (7), no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele tinha paralisia cerebral e chegou a ser levado para UPA, mas não resistiu.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela irmã de Emerson, por volta das 19h ele começou a passar mal apresentando falta de ar e episódios constantes de vômito. Como o homem possuía sequelas físicas como: atrofia generalizada, comprometimento intelectual deste o nascimento (paralisia cerebral) e era acamado, a mulher optou por leva-lo de meios próprios para a UPA Universitário.

Ao dar entrada, a equipe médica notou a falta de pulso e as pupilas de Emerson dilatadas. A irmã então contou sobre os episódios de vômito, levantando a possibilidade de bronco aspirado (respirado no momento do vômito, fazendo entrar em seus pulmões) evoluindo para óbito.

Os médicos constataram que Emerson não tinha sinais de violência pelo corpo e nem fazia uso de remédios contínuos. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também