Homem morre tomando banho no quintal de casa no Jardim Paulista

Izaias Gualberto, de 61 anos, foi encontrado morto dentro de casa durante a noite de quinta-feira (11), na Rua João Maluf, bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. A suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o homem ter sido visto morto caído ao solo. Izaias estava sem roupa, pois tomava banho em um chuveiro instalado do lado de fora da residência.

Ao chegar no local, as equipes da Perícia Cientifica e da Polícia Civil estiveram no local, constatando o caso e fazendo as apurações iniciais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, porque apesar da suspeita de mal súbito não foi possível constatar a real do óbito de Izaias. A ocorrência será investigada pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

