Homem morto a tiros em frente à escola em Dourados era morador da região

Foi identificado como Sérgio Barbosa de Freitas Júnior, de 27 anos, o homem assassinado na manhã deste domingo (15/10), em frente à Escola Municipal Ira Lúcia no Bairro Parque do Lago 2, em Dourados.



A vítima estava de motocicleta, acompanhado de outro homem, quando foi morto a tiros por uma mulher, no entanto, momentos antes, ele teria se envolvido em uma briga que ocorreu em uma conveniência horas antes do crime, conforme relataram as testemunhas.



Segundo a polícia, essa briga não tem ligação com o homicídio que ocorreu em frente a escola.





Os policiais foram para o local e encontraram Sérgio sem vida, atingido por vários tiros. O local foi isolado e a perícia técnica foi acionada.



O jovem era morador do residencial Guassu, nas imediações onde foi encontrado morto. Não há informações sobre quem efetuou os disparos e qual a motivação.

Deixe seu Comentário

Leia Também