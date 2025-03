Com requintes de crueldade, morto a tiros no Columbia foi desovado em estrada

O homem, até o momento não identificado, morto a tiros na noite desta sexta-feira (14), no Jardim Columbia, foi desovado por um veículo na estrada de terra 'abandonada' e sem iluminação, e teve requintes de crueldade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha relatou para os policiais que estava na frente da própria residência, quando percebeu que um veículo, que ela não soube identificar o modelo, parou próximo da esquina da rua com a estrada abandonada e jogou um corpo do banco traseiro.

Após o ato, ocupantes que estavam no veículo dispararam ao menos cinco vezes, fugindo do local. A testemunha ainda informou que uma motocicleta chegou pouco tempo depois, parando na mesma esquina, mexendo no celular e saindo logo na sequência.

Conforme o registro policial, ficou constatado que a vítima foi atingida com tiros no rosto, tórax e braço. No local não foi possível recolher vestígios no local do fato.

Além da Polícia Militar, atuaram a Polícia Científica, a Polícia Civil e investigadores da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também