Homem morto com mais de 30 tiros na fronteira era brasileiro

O homem, morto com mais de 30 tiros no Paraguai, foi identificado como o brasileiro Ademir de Borba, de 49 anos, conhecido como ‘Gordinho’ pelos amigos. Ele foi assassinado na noite de quinta-feira (17), em Yby Yaú, município do Paraguai distante aproximadamente 100km de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o homem era procurado no Brasil. Para conseguir fugir, ele usava documentos falsos, chegando a dizendo ser natural de Santa Rosa del Aguaray, no Departamento San Pedro.

Durante a noite do crime, o homem estava sozinho em casa quando o portão foi arrombado e o local invadido por três pistoleiros armados. No local, as equipes da Perícia Técnica recolheram aproximadamente 30 cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades paraguaias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também