Homem morto e desovado na BR-262 era conhecido como 'Profeta' em TrÃªs Lagoas

Foi identificado como Uederson Moreira do Nascimento, 39 anos, conhecido na região como “Profeta”, o homem que foi morto a facadas e teve o corpo desovado no meio da BR-262, em Três Lagoas, durante a tarde de quarta-feira (27).

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o rapaz tinha três perfurações de faca pelo corpo, sendo duas no pescoço e um no abdômen. Acredita-se que ele tenha sido jogado por uma pessoa de um veículo.

Uederson usava apenas uma camiseta de cor verde, bermuda e estava sem chinelos quando foi encontrado. Apesar disso, não existem informações sobre a motivação ou autoria do crime.

No local estiveram a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar e uma equipe da Polícia Científica.

