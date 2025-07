Homem morto em Coxim pode ter sido vítima de facção

Foi identificado cono Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, o homem executado por dupla de moto na frente da casa do pai na noite de ontem (26), em Coxim.



De acordo com o site Edição MS, a vítima foi atingida por um tiro no pescoço, de calibre 9mm, por um dos ocupantes de uma motocicleta.



Pessoas que estavam na casa ouviram o disparo, mas, não tiveram tempo de socorrer a vítima.



A polícia acredita que a morte tenha sido motivada por acerto de contas de facção criminosa. Ainda não há informações sobre a identificação dos autores.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também