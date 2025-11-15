Homem morto no confronto em Ponta Porã tinha 40 passagens pela Polícia de São Paulo

Foram identificados os homens mortos na noite de sexta-feira (14) em confronto com o Choque em Ponta Porã. Um deles era um homem de 46 anos, conhecido como “Branca de Neve”, que estava foragido da Justiça de São Paulo e acumulava mais de 40 passagens policiais, incluindo roubos, posse ilegal de arma, furto qualificado, tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa.

O outro homem que morreu no confronto tinha 48 anos, também tinha histórico criminal e usava tornozeleira eletrônica.

Os dois estavam em uma casa na Rua Jabaquara, no Jardim Altos da Glória, quando equipes do Batalhão do Choque foram cumprir um mandado de prisão contra o foragido, que se preparava para deixar o país. Assim que os policiais se aproximaram do imóvel, por volta das 23h, ele começou a atirar, e ao ser repelido, foi baleado e socorrido ainda com vida, mas acabou morrendo no Hospital Regional de Ponta Porã.

Enquanto isso, em outro cômodo, o segundo homem também reagiu e atirou contra os policiais. Ele foi atingido e também morreu depois de ser levado ao hospital.

Na casa havia ainda um terceiro homem, de 41 anos, que foi preso. Ele disse que deixou o foragido entrar a pedido do irmão, que teria ligação com uma facção criminosa que compra drogas na fronteira. Por ter ajudado a esconder um procurado, ele acabou encaminhado para prestar depoimento.

Dentro do imóvel foram apreendidas uma pistola 9mm e um revólver calibre .32. A ação resultou em um prejuízo estimado em R$ 13 mil ao grupo.

