Homem mostra pênis para vizinho durante briga por cachorros na Orla Morena

Uma briga entre vizinhos terminou na delegacia durante a manhã desta terça-feira (22). A confusão aconteceu em uma praça próxima à pista de skate da Orla Morena, no bairro Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, tudo começou quando um dos envolvidos saiu para procurar seu cachorro, que havia fugido. O animal parou em frente a uma residência na região e começou a interagir com outros cães através do portão, o que teria gerado um desentendimento com o morador do imóvel.

Segundo a versão do tutor do cão, ele foi surpreendido com um soco no nariz desferido através das grades do portão. Já o proprietário da casa alegou que tentou conter seus próprios animais, que se tornam agressivos na presença de outros cães, e que alertou o vizinho sobre isso.

A briga teria se intensificado, e ele afirma que o outro envolvido passou a fazer gestos obscenos, chegando a mostrar o pênis e a fazer ameaças, mesmo após ser advertido de que havia crianças no local.

Ambos foram levados pela Polícia Militar até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestar esclarecimentos. Cada um deu versões distintas dos fatos, negando as acusações feitas pelo outro, mas manifestaram interesse em representar criminalmente.

O caso foi registrado como ameaça, vias de fato e ato obsceno.

