Homem não aceita comprar droga e cerveja para amiga e acaba esfaqueado

Homem, de 41 anos, foi esfaqueado pela ‘amiga’ após se recusar a ir comprar cerveja e maconha durante a noite de terça-feira (2), na rua Mizael Garcia Moreira, bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RCN 67, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Auxiliadora, onde uma vítima de ferimento por faca no tórax teria dado entrada. Ao chegar, eles fizeram contato com o homem.

Para os militares, ele contou que estava bebendo com a ‘amiga’ desde às 17h de segunda-feira (1°). Já na noite de ontem, a maconha e a cerveja que eles estavam usando acabou. Para continuar a consumir os produtos, ela teria solicitado que a vítima fosse comprar mais.

No entanto, o homem negou sair dando inicio a uma discussão com a autora. Durante a briga, a mulher pegou uma faca e atingiu a vítima na região do tórax.

As equipes policiais foram até a casa da autora, mas não a encontraram no local. caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) , como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também