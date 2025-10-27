Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem não aceita fim de namoro e tenta matar adolescente de 15 anos em Coxim

Ele disse que agiu por ciúmes, ao ver a menor acompanhada de um rapaz

27 outubro 2025 - 18h42Brenda Assis
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de CoximCaso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coxim   (Divulgação/PCMS)

Homem de 29 anos foi preso por tentar matar uma adolescente de 15 anos durante a noite de domingo (29), na cidade de Coxim. Ele estaria com ciúmes da vítima.

De acordo com informações policiais, populares acionaram a Polícia Militar contando que um homem estaria armado com um facão e atacando pessoas na região central da cidade. Ao chegar ao local, na Rua Filinto Müller, os policiais encontraram o suspeito já imobilizado por moradores, entre eles, o pai da vítima, de 42 anos.

A menor então contou que o suspeito não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento e vinha a ameaçando de morte e perseguindo em diversos locais.

Na noite do crime, a jovem estava na praça acompanhada de um amigo quando avistou o agressor se aproximando armado. Temendo ser atacada, ligou para o pai e tentou fugir, mas acabou sendo alcançada pelo suspeito. Durante a abordagem, ele a questionou sobre o possível relacionamento com o rapaz que a acompanhava e, diante da negativa, tentou golpeá-la com o facão.

O amigo da vítima reagiu para protegê-la e iniciou uma luta corporal com o agressor. Nesse momento, populares intervieram, e o pai da adolescente chegou ao local, desferindo um golpe de capacete na cabeça do autor para contê-lo. A ação conjunta foi suficiente para desarmar e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Ao ser questionado, o homem confessou o crime, afirmando que agiu por ciúmes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde responderá por tentativa de homicídio com indícios de feminicídio.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Delegacia de Ladário
Polícia
Homem é preso por esfaquear a esposa grávida em Ladário
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado no rosto pela esposa e socorrido de helicóptero em fazenda do Pantanal
Ilustrativa
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande
Prisão aconteceu no último sábado
Polícia
Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital
A vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidente
Polícia
Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai