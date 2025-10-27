Homem não aceita fim de namoro e tenta matar adolescente de 15 anos em Coxim

Homem de 29 anos foi preso por tentar matar uma adolescente de 15 anos durante a noite de domingo (29), na cidade de Coxim. Ele estaria com ciúmes da vítima.

De acordo com informações policiais, populares acionaram a Polícia Militar contando que um homem estaria armado com um facão e atacando pessoas na região central da cidade. Ao chegar ao local, na Rua Filinto Müller, os policiais encontraram o suspeito já imobilizado por moradores, entre eles, o pai da vítima, de 42 anos.

A menor então contou que o suspeito não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento e vinha a ameaçando de morte e perseguindo em diversos locais.

Na noite do crime, a jovem estava na praça acompanhada de um amigo quando avistou o agressor se aproximando armado. Temendo ser atacada, ligou para o pai e tentou fugir, mas acabou sendo alcançada pelo suspeito. Durante a abordagem, ele a questionou sobre o possível relacionamento com o rapaz que a acompanhava e, diante da negativa, tentou golpeá-la com o facão.

O amigo da vítima reagiu para protegê-la e iniciou uma luta corporal com o agressor. Nesse momento, populares intervieram, e o pai da adolescente chegou ao local, desferindo um golpe de capacete na cabeça do autor para contê-lo. A ação conjunta foi suficiente para desarmar e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Ao ser questionado, o homem confessou o crime, afirmando que agiu por ciúmes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde responderá por tentativa de homicídio com indícios de feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também