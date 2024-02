Homem não aceita namoro da mãe e tenta matar o padrasto a facadas em MS

Um idoso, de 64 anos, foi esfaqueado pelo enteado, de 35 anos, durante a noite de terça-feira (20), na cidade de Ivinhema. O rapaz não aceita o relacionamento da mãe com a vítima.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os acabaram discutindo. Em determinado momento, o rapaz pegou a faca e atingiu a vítima na região do tórax.

Para as autoridades, o homem disse que o enteado não aceita o relacionamento da mãe. Além disso, o autor seria usuário de drogas.

Depois de desferir o golpe contra o idoso, o rapaz fugiu e não foi encontrado pelas autoridades. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

