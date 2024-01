Homem não aceita o término, ameaça e coloca fogo na casa alugada de ex-namorada

Um homem, de 36 anos, procurou a Delegacia de Jardim depois de a casa dele ser incendiada durante uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (16), na Vila Angélica. O ex-companheiro da proprietária do imóvel seria o suspeito do crime.

Conforme o Pantaneiro, uma garrafa com líquido inflamável e um pano em chamas, artefato conhecido como ‘coquetel molotov’, foram arremessados no quintal do imóvel.

Para os policiais, a vítima relatou que alugou o espaço há 20 dias e estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro da locatária. Inclusive, nos últimos dias, o indivíduo estaria perseguindo, arremessando pedras e intimidando moradores da região.

Em uma das situações, o suspeito abordou o inquilino e disse que não queria que ele conversasse com a proprietária da casa.

Por volta das 20h55 da segunda-feira (15), vizinhos que moram no mesmo terreno foram surpreendidos com uma garrafa inflamável. O objeto foi arremessado por um adolescente, a mando do suspeito. O fogo atingiu uma geladeira e paredes das casas, entretanto, apesar dos danos, os moradores conseguiram apagar as chamas.

Em seguida, a vítima foi abordada novamente e o rapaz afirmou que teria planejado o atentado.

A suspeita entre os moradores é que o ele não aceitou o fim do relacionamento e estaria tentando intimidar a ex-companheira.

