Homem não aceita pagar R$ 100 mil para se separar da esposa e apanha na Capital

Homem, de 62 anos, apanhou da esposa durante a noite de sábado (11), na Vila Santa Doroteia, em Campo Grande. O motivo das agressões? Ele não quis pagar R$ 100 mil para a companheira aceitar a separação.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal esta junto há cerca de 2 anos. Mas, o homem vinha sofrendo por conta do comportamento agressivo da mulher, vindo a pedir a separação.

Para aceitar a proposta de separação, a autora pediu R$ 100 mil para o homem, que se negou a realizar o pagamento do dinheiro. Na sequência, a mulher surtou e passou a agredir a vítima com tapas no rosto, arranhões, empurrões e chegou ainda a quebrar o óculos do companheiro.

Ainda de acordo com o registro policial, as agressões por parte da mulher são costumeiras e ela vive quebrando seus pertences pessoais.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também