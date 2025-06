Homem não aceita relacionamento da filha e leva facada do genro na Vila Marli

Homem, identificado apenas como José, foi esfaqueado no tórax pelo próprio genro, na noite desta quinta-feira (12), após uma discussão na Vila Marli, em Campo Grande. O motivo é que ele não aceita o relacionamento entre o suspeito e a filha.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve na residência onde aconteceu a briga e conversou com o irmão da vítima, que relatou que a briga aconteceu pelo fato de existir o relacionamento entre o suspeito e a filha de José.

Porém, a situação fica ainda mais delicada porque o suspeito também é enteado da vítima, pois José é casado com a mãe do indivíduo.

No local dos fatos, a polícia encontrou algumas marcas de sangue e uma faca, possivelmente usada no crime. Nenhuma testemunha foi localizada e o acusado havia saído do local. Já a vítima estava internada e não corria risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

