Homem não aceita separação, mata a ex e comete suicídio

Na madrugada deste domingo (4), em Anastácio, a Polícia militar informou que houve o registro de um feminicídio seguido de suicídio, região da Vila Afonso Paim.

Após cometer o crime, o autor tentou se matar enforcado, mas tirou a vida com um tiro no próprio peito.

Segundo informações , o autor não aceitava a separação e foi até a casa da ex, a encontrado com outro homem. O acompanhante da mulher fugiu e ela foi assassinada a tiros.



A delegada regional Silvia Girardi informou que a perícia encontrou a vítima sobre a cama, com um tiro no rosto de um revolver calibre 32, encontrado no safá da sala ao lado do corpo do autor.



O caso será registrado na Polícia Civil de Aquidauana e investigado pela DP de Anastácio, .

