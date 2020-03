Homem não aceita término, ameaça casal e leva tiro do atual da ex-namorada

Eliezer Silva Campos, de 51 anos, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa após ser baleado com dois tiros no bairro Jóquei Club, em Campo Grande, nessa noite de terça-feira (3).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito do crime do é o atual namorado da ex-mulher da vítima.

O caso ocorreu em frente a casa do homem, na Rua Sol Nascente. Ele foi atingido por disparos no abdômen e na perna, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

À polícia, uma testemunha contou que o suspeito do crime é o atual namorado da ex-mulher da vítima. Ainda segundo a testemunha, o homem não aceita o fim do relacionamento.

A ex-mulher da vítima relatou aos militares que estava sofrendo ameaças por parte do ex, mas que evitava contar sobre elas ao namorado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

