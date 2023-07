Homem não aceita término, invade residência e mantém a ex e o filho em cárcere privado

Uma mulher e seus filhos viveram horas de terror sob ameaças e agressões de Rodson Neri Alves de 25 anos, que invadiu a residência da ex e a manteve sob cárcere privado até a noite de sábado (22), na Rua Clevelandia no Guanandi II.

Conforme registrado pela Polícia Civil, o autor é ex-marido da vítima e na tarde de ontem invadiu a casa dela sem autorização sob aparente efeito de álcool e drogas, trancou a vítima com duas crianças dentro da casa e passou a ameaçá-las com uma faca, dizendo que se a mulher tentasse sair ou ligasse para a polícia, todos iriam morrer, inclusive as crianças, uma de dois anos e um recém-nascido de 18 dias.



A Polícia MIlitar foi acionada no local e Rodson fugiu em um primeiro momento, depois que a guarnição fez contato com a vítima que contou o que houve, que ela e seus filhos foram mantidos em cárcere privado desde o final da tarde, e que o ex ainda a agrediu com socos, empurrões e também bateu no próprio filho. A equipe fez uma diligência ao redor do quarteirão da residência e rapidamente e quando retornou, encontrou o autor na frente da residência ameaçando a vítima novamente.

Ao ver a guarnição o autor desobedeceu as ordens de abordagem e tentou correr para dentro da casa, mas foi detido, conforme o registro da ocorrência ele estava "totalmente alucinado" apresentando versões

desconexas sobre os fatos e fez diversas ameaças contra os policiais, dizendo que era membro do PCC e que "os policiais de bosta iriam ter o que merecem quando ele sair da prisão, que os policiais e seus familiares, todos iriam morrer".

Rodson foi algemado e a equipe constatou que ele possui uma ficha criminal extensa, com diversas ocorrências de crimes contra a mulher. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), por sequestro e cárcere privado, resistência, ameaça e violação de domicílio.



A vítima foi levada para o setor de atendimento psicossocial da Casa da Mulher Brasileira.

