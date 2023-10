Homem não empresta dinheiro ao amigo e é morto com facada no pescoço em MS

Tiago da Silva Santos, de 36 anos, foi morto com golpes de faca no pescoço e na cabeça durante a noite de quinta-feira (19), na cidade de Aparecida do Taboado. A vítima teria sido assassinada pelo colega de trabalho, Maicon Moreira Mesquita, de 38, após não emprestar um dinheiro ao autor.

Conforme o boletim de ocorrência, Tiago e Maicon moravam juntos com outros três homens em uma causa. Todos os cinco eram de cidades diferentes, mas estavam no município por conta de um emprego.

Testemunhas contaram que ontem, autor e vítima passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas e em determinado momento passaram a discutir porque Maicon pediu dinheiro emprestado a Tiago, mas não teve uma resposta positiva dele. Depois da ‘conversa acalorada’, quando todos acharam que tudo tinha passado, o suspeito se dirigiu até a cozinha e pegou uma faca escondendo-a em seu bolso.

Ao retornar até a frente da residência, deu início a uma nova briga. A partir disso o autor sacou a faca e desferiu um golpe no pescoço de Tiago. Mesmo com o sangue já jorrando, Maicon o esfaqueou na cabeça, fazendo-o cair no chão praticamente sem vida.

Depois de cometer o crime o autor deixou a faca na casa e saiu correndo, tomando rumo ignorado. Ainda segundo as testemunhas, os dois sempre tiveram um comportamento alterado e agressivo.

Foram realizadas diligências com o intuito de localizar o autor, porém não obtiveram êxito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como homicídio qualificado por motivo fútil.

