Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'

Um fetiche sexual terminou em violência na zona norte de Natal, Rio Grande do Norte, após uma mulher realizar uma prática sem o consentimento do companheiro, com quem vive há três anos.

Segundo o site Via Certa Natal, após uma bebedeira, o homem teria sido acordado durante um ato sexual conhecido como "fio terra", que consistia em estímulo anal.

Ele então reagiu de forma inesperada e os dois começaram a brigar. Durante a confusão, a mulher ainda pegou uma faca e atingiu o companheiro, que precisou ser socorrido e encaminhado a um hospital da cidade.

A polícia foi acionada. “O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito para confirmar se houve, de fato, violência sexual”, informou o delegado Frank Albuquerque.

Em entrevista à imprensa, a vítima disse que a companheira já vinha falando sobre o fetiche sexual, mas que ele sempre recusou.

A mulher foi levada à delegacia e poderá responder por violência sexual e tentativa de homicídio.

