Homem não paga garota de programa após 'rapidinha' e vai parar na delegacia em MS

Polícia Motorista de carro morre em acidente com carreta no macroanel em Campo Grande

Polícia JD1TV - Assalto no Shopping Norte Sul: Ladrões levaram mais de R$ 600 mil em joias

Polícia Morto com três tiros no Santa Luzia era conhecido como 'Japão' e tinha 45 anos

Polícia JD1TV AGORA: Ladrões armados roubam joalheria dentro do Shopping Norte Sul

Polícia AGORA: Homem é baleado na cabeça e morre no Santa Luzia