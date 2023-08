Homem não paga pensão do filho e é ameaçado de morte pela ex-companheira

Um homem, de 23 anos, procurou a delegacia após ser ameaçado de morte pela ex-companheira, de 25 anos, em Ponta Porã, durante a tarde de segunda-feira (21).

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava trabalhando em um lava-jato quando ex chegou ao local acompanhada do filho do casal. Mesmo sem permissão da dona do estabelecimento, a mulher entrou no espaço.

Lá dentro, ela ameaçou o homem de morte. A autora chegou ainda a dizer que iria mandar prende-lo de novo, caso ele não pague a pensão do filho, que esta atrasada.

Para a polícia, a vítima contou que desde que terminou o relacionamento a mulher tem feito um inferno em sua vida.

Diante da situação, ele resolveu procurar a 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, para registrar o caso como ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também