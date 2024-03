Homem oferece dinheiro para crianÃ§a em troca de sexo e Ã© preso em TrÃªs Lagoas

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de oferecer dinheiro em troca de sexo para uma adolescente, de apenas 12 anos, durante a noite desta terça-feira (27), na cidade de Três Lagoas.

Segundo o apurado pelas autoridades policiais, há algum tempo a menor era importunada pelo seu vizinho, que sempre tenta oferecer dinheiro para ela manter relações sexuais com ele.

Alguns amigos e familiares da adolescente perceberam, há pelo menos sete anos, o que vinha acontecendo, pedindo para que o homem se afastasse da menor. Ainda assim, ele continuava com as investidas contra ela, a perseguindo de moto pelas ruas da cidade enquanto insistia na questão da troca.

Em entrevista ao site da Rádio Caçula, os pais da menor disseram nunca ter denunciado o caso antes por medo, uma vez que eram constantemente ameaçados pelo suspeito via WhatsApp, caso realizassem alguma queixa contra ele.

Porém, eles cansaram e após descobrirem mais uma investida do homem contra a adolescente resolveram ligar para a Polícia Militar, que realizou a prisão do suspeito e o encaminhou para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde um boletim de ocorrência por importunação sexual foi registrado.

Enquanto o caso era registrado, o Conselho Tutelar do município também foi acionado para acompanhar o caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também