Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem paga R$ 1,3 mil a 'cafetão' após não ir a encontro com garota de programa

Ele começou a ser cobrado, mesmo não tendo marcado realmente um encontro com a mulher

28 outubro 2025 - 15h41Brenda Assis
O encontro com a garota de programa nunca existiuO encontro com a garota de programa nunca existiu   (Reprodução)

Um homem de 40 anos perdeu mais de R$ 1,3 mil ao tentar matar um encontro com uma garota de programa. O caso foi denunciado na noite desta segunda-feira (27), e aconteceu no bairro Jardim Montevideu, em Campo Grande.

Conforme relato da vítima, ele navegava na internet e acessou um site de acompanhantes. No local, passou a conversar por WhatsApp com uma mulher loira. A conversa teria seguido de forma amistosa, e a mulher demonstrou interesse em marcar um encontro. No entanto, a vítima afirmou que não pôde comparecer devido a compromissos pessoais.

Cerca de uma hora depois, o homem começou a receber mensagens ameaçadoras de outro número, onde um indivíduo se identificou como integrante de uma facção criminosa. O suspeito afirmava que a vítima havia faltado ao encontro com a mulher e por isso deveria pagar uma "multa" de R$ 1.350,00, valor equivalente a três vezes de R$ 450,00, como forma de compensação.

Durante as ameaças, os golpistas enviaram o endereço, fotos e dados pessoais da vítima, dizendo que sabiam onde ele morava e que sua vida corria risco caso não efetuasse o pagamento. Com medo de represálias, ele realizou dois depósitos via Pix para uma mulher aleatória, sendo o primeiro de R$ 450,00 e o segundo de R$ 900,00.

Após efetuar os pagamentos, o homem desconfiou que havia sido vítima de um golpe e procurou a delegacia. Na unidade, ele foi orientado a contestar as transferências junto ao banco, registrar a ocorrência e preservar as provas das conversas e transações.

O caso foi registrado como extorsão e segue sob investigação da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
Polícia
Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
Depac Centro
Polícia
Gerente de banco tem nome usado por bandidos para aplicar golpes em Campo Grande
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Polícia
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Centro Integrado de Operações Policiais CIOPS -
Polícia
Pane na Oi deixa 190 e 193 fora do ar; veja os telefones alternativos
Polícia divulgou o cartaz do suspeito
Polícia
Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã
Indivíduo foi encaminhado para a Deam
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande
Policiais -
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina
Polícia
Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer