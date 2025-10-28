Homem paga R$ 1,3 mil a 'cafetão' após não ir a encontro com garota de programa

Um homem de 40 anos perdeu mais de R$ 1,3 mil ao tentar matar um encontro com uma garota de programa. O caso foi denunciado na noite desta segunda-feira (27), e aconteceu no bairro Jardim Montevideu, em Campo Grande.

Conforme relato da vítima, ele navegava na internet e acessou um site de acompanhantes. No local, passou a conversar por WhatsApp com uma mulher loira. A conversa teria seguido de forma amistosa, e a mulher demonstrou interesse em marcar um encontro. No entanto, a vítima afirmou que não pôde comparecer devido a compromissos pessoais.

Cerca de uma hora depois, o homem começou a receber mensagens ameaçadoras de outro número, onde um indivíduo se identificou como integrante de uma facção criminosa. O suspeito afirmava que a vítima havia faltado ao encontro com a mulher e por isso deveria pagar uma "multa" de R$ 1.350,00, valor equivalente a três vezes de R$ 450,00, como forma de compensação.

Durante as ameaças, os golpistas enviaram o endereço, fotos e dados pessoais da vítima, dizendo que sabiam onde ele morava e que sua vida corria risco caso não efetuasse o pagamento. Com medo de represálias, ele realizou dois depósitos via Pix para uma mulher aleatória, sendo o primeiro de R$ 450,00 e o segundo de R$ 900,00.

Após efetuar os pagamentos, o homem desconfiou que havia sido vítima de um golpe e procurou a delegacia. Na unidade, ele foi orientado a contestar as transferências junto ao banco, registrar a ocorrência e preservar as provas das conversas e transações.

O caso foi registrado como extorsão e segue sob investigação da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

