Homem paga R$ 5 para manter relações com adolescente PcD

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde de quinta-feira (21), após manter relações sexuais com uma adolescente de 17 anos - que possui deficiência intelectual. Caso ocorreu na Zona Sul de Manaus.

A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, afirma que a adolescente saiu da casa onde mora no dia 22 de abril e dois dias após o sumiço a família registrou uma ocorrência de desaparecimento.

A família informou que ela costumava sair sozinha, mas sempre retornava, fato que não aconteceu desta vez. "Recebemos, na tarde de ontem (21), a informação de que essa jovem tinha sido vista em uma quadra nas proximidades da Bola da Suframa, na Zona Sul de Manaus. Nossas equipes saíram em diligências e, ao mostrarem a fotografia da adolescente, foram informados de que ela dormia naquela área durante a noite e em um bar. Ao continuarem as buscas, nossa equipe localizou a vítima em uma quadra abandonada na companhia do suspeito. Ela relatou aos policiais que havia mantido relações sexuais com ele em troca de R$ 5 para se alimentar", explicou a autoridade policial.

A titular da Depca destacou que a família apresentou um laudo que comprovou a deficiência intelectual, que torna a jovem vulnerável. Na delegacia, a vítima rejeitou voltar à casa da família e será encaminhada a um abrigo.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de favorecimento à prostituição, exploração sexual e estupro de vulnerável.

