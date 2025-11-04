Menu
Polícia

Homem passa a mão nas nádegas de vizinha e faz ameaças de morte na Capital

Suspeito foi preso por importunação sexual, ameaça e injúria contra policiais militares

04 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Vinicius Santos/JD1 Notícias)

Homem, de 60 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, dia 3 de novembro, após passar a mão nas nádegas da vizinha, de 22 anos, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele ainda ameaçou a vítima de morte após o episódio.

A mulher estava em frente à residência onde mora sozinha com os filhos, quando o suspeito se aproximou e primeiramente tocou nos ombros da jovem e depois nas nádegas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o ato aconteceu sem o consentimento da vítima, que repreendeu o vizinho, pedindo respeito e informando que ele seria casado.

A mulher tentou chamar pela esposa do suspeito, mas sem sucesso. Na sequência, o homem retornou para a casa e saiu armado com um facão, proferindo diversas ameaças de morte contra a vizinha.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o indivíduo, que xingou os militares por diversas vezes, além de ameaçá-los de morte. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como injúria, ameaça e importunação sexual.

