Homem passa mal, perde controle de carro e morre após bater em loja na Capital

Um homem, de 54 anos, morreu após ter um mal súbito enquanto dirigia e colidir com a fachada de uma loja de materiais de construção, na tarde desse sábado (6), na Rua da Divisão, no Jardim Parati, em Campo Grande.

A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento da colisão. Nas imagens é possível ver o momento em que o condutor seguia sentido bairro/centro, quando em dado momento ele perde o controle, e atravessa o canteiro central, e a pista contrária da rua.

O carro acerta alguns itens na calçada e atinge a porta de vidro da loja. É possível ver o motorista passando mal, preso pelo cinto de segurança.

Depois de colidir contra a loja, o carro ainda volta de ré, quase atingindo uma motocicleta e outros veículos estacionados na calçada.

Populares que presenciaram toda a cena correram para socorrer o motorista e retira-lo do carro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar o motorista, sem sucesso.

O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado pela Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil também esteve no local. *Com informações do portal g1.

