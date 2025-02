Homem pede ajuda em pelotão da PM após ser espancado no Coophasul

Homem, de 50 anos, foi espancado com socos e pontapés na madrugada desta sexta-feira (28) e pediu socorro no pelotão da Polícia Militar, na região do Coophasul, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que por volta das 5h36, o homem entrou bastante desorientado na base da polícia e pediu por socorro, alegando que foi espancado.

Ele relatou que foi agredido com socos, pontapés, mas não sabia identificar os agressores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

A vítima estava com um corte na boca, outro no supercílio direito e dores nas costas e abdômen.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também