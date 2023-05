Homem pede ajuda para jovem após receber golpes de facão no Mário Covas

No final da noite desta quarta-feira (3), um homem, de 52 anos, foi atingido por golpes de facão de um desconhecido, que o fizeram perder bastante sangue na rua Pedro Eduardo Leite, no Residencial Mário Covas, em Campo Grande. Ele só conseguiu receber atendimento médico após pedir ajuda para uma jovem, de 20 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a testemunha estava em sua casa com outras pessoas, quando a vítima chegou todo ensanguentado e pedindo socorro, dizendo haver recebido golpes de facão.

As lesões estavam no lado direito da cabeça, próximo à orelha, e no antebraço esquerdo. A jovem então acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para estarem no local e averiguar as condições de saúde e o fato ocorrido com o homem.

No entanto, o homem não deu detalhes a respeito do esfaqueamento para a polícia. Primeiramente, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha e depois transferido para a Santa Casa, onde receberá cauterização e sutura, curativos, passará por raio-x do cranio, e outros procedimentos.

Porém, durante o procedimento de checagem, a Polícia Militar descobriu que o homem tinha um mandado de prisão em aberto.

Ele ficou sob escolta no hospital até que receba alta e seja encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

