Homem pede para levar criança a igreja, muda o caminho e a estupra em MS

Homem, de 40 anos, foi preso ao ser acusado de abusar sexualmente de uma criança, de 5 anos, após mentir que o levaria para a igreja e para comer lanche durante a noite de sábado (20), na cidade de Ivinhema. Para manter o menino em silêncio, o autor prometeu dar materiais escolares e presentes para a vítima.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem tinha costume de pegar a criança para fazer isso, uma vez que ao pedir para levá-la novamente logo teve a autorização da mãe, pois ela confiava no rapaz. No entanto, ao voltar para casa na noite de sábado, a criança contou que não foi à igreja, nem saíram para comer lanche, na verdade, teriam ido direto à casa do suspeito, o que causou estranheza.

No mesmo ato, a vítima passou a narrar os abusos sexuais que sofreu, dizendo que o homem teria prometido um material escolar novo e outros presentes caso a vítima guardasse tudo em segredo. O indivíduo foi interrogado e confessou parcialmente o crime, atribuindo a culpa a própria criança.

Além disso, os investigadores verificaram que constantemente o autor acessava conteúdos relacionados à pornografia infantil. Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, que após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário de Ivinhema.

De posse do mandado de prisão, na manhã de hoje (23) o homem foi preso em sua residência. Durante as buscas domiciliares, uma roupa íntima infantil e um brinquedo foram apreendidos. O indivíduo será encaminhado ao presídio de Ivinhema, onde ficará à disposição da justiça.

