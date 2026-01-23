Menu
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'

Após o empréstimo, ele afirmou ter pago três parcelas de R$ 410 cada, mas decidiu suspender os pagamentos devido aos juros considerados excessivos

23 janeiro 2026 - 16h51Brenda Assis
Dinheiro sujo Dinheiro sujo   (Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt)

Um homem de 63 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro de Campo Grande para registrar um boletim de ocorrência por ameaça, após relatar que vem sendo intimidado desde que interrompeu o pagamento de um empréstimo feito há cerca de quatro meses.

Segundo o registro policial, o comunicante informou que pegou emprestado o valor de R$ 500 de uma mulher identificada apenas como Patrícia, com a promessa de devolver a quantia acrescida de juros. Após o empréstimo, ele afirmou ter pago três parcelas de R$ 410 cada, mas decidiu suspender os pagamentos devido aos juros considerados excessivos.

A partir disso, o homem passou a receber diversas mensagens com ameaças, vindas de números telefônicos diferentes e com vozes masculinas. Entre as mensagens, estariam frases como “vai ter que pagar”, “vai pagar com a vida” e “hoje eu te pego”. O comunicante disse não saber identificar os autores das ameaças.

Ainda de acordo com o boletim, os pagamentos realizados teriam sido destinados à empresa STR Serviços Negócios Ltda. O homem relatou também que uma colega de trabalho recebeu um vídeo no qual aparece um indivíduo indo até a residência dele para realizar a cobrança, mas ele não estava no local no momento.

O caso foi registrado como ameaça e será apurado pela Polícia Civil. O homem manifestou interesse em representar criminalmente contra os responsáveis.

