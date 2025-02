Homem penhora semijoias que iria revender para conseguir empréstimo na Capital

Um homem, de 28 anos, foi indiciado por mentir para polícia dizendo que semijoias avaliadas em R$ 10 mil foram roubadas em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o homem procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol no começo e dezembro. Ele relatou que havia sido roubado mediante uso de arma de fogo, ocasião em que teriam sido levadas.

Ele detalhou ainda que estava com as joias para fazer a revenda, sendo os produtos de uma empresa especializada no ramo. Após diligências, os policiais civis verificaram que as imagens de videomonitoramento da rua não comprovavam o relato do autor, bem como que outros pontos de sua narrativa eram contraditórios.

Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial para investigação dos crimes de apropriação indébita e falsa comunicação de crime, tendo sido realizada busca e apreensão domiciliar, após autorização judicial, oportunidade em que foi apreendido o celular do autor.

Com a posse do aparelho, após minuciosa análise dos dados telemáticos, a Polícia descobriu o paradeiro das semijoias, as quais haviam sido entregues voluntariamente pelo autor como garantia para obtenção de um empréstimo, confirmando a falsidade da comunicação do roubo anteriormente registrado e a apropriação indébita do produto.

A mercadoria foi apreendida e será devolvida à empresa proprietária.

