Homem percebe presença de pistoleiros e escapa de fuzilamento na fronteira; vídeo

O momento exato em que o funcionário de uma boate que fica na Avenida Brasil, em Ponta Porã, consegue escapar de assassinos foi captado por câmeras de segurança e circulam nas redes sociais.

Pelo video é possível notar que quatro pessoas armadas a bordo de um carro, esperam a vítima sair do local. O homem, porém, percebe a presença do grupo e consegue se livrar do ataque.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e é investigado pelas autoridades que buscam identificar e localizar os atiradores. A motivação da tentativa de homicídio também é apurada. Veja o momento:

